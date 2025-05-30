الجمعة 30 مايو 2025
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ثقافة وفنون

نصف مليون مشاهدة في يومين، أوكا يتصدر تريند اليوتيوب بـ "شارع الغرام"

اوكا
اوكا

 نجح مطرب المهرجانات أوكا، في تصدر تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، بأغنيته الجديدة “شارع الغرام”، الذي وصلت مشاهداتها إلى ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بيومين. 

في سياق آخر، كان مطرب المهرجانات أوكا،  حرص على مداعبة زوجته الفنانة مي كساب، أثناء تصوير أحد أعماله الفنية، التي تواجدت فيه برفقته.

ونشر أوكا عبر حسابه على موقع الصور الشهير إنستجرام، فيديو أثناء مغازلته لها بأغنية “حبايبي”، وهو ما جعلها تتفاعل معه بالغناء على طريقته التي اشتهر بها.

 

طرحت النجمة مي كساب عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعمالها الغنائية فيديو كليب "إحنا أهو"، بالاشتراك مع زوجها أوكا، وعلي لوكا.

أغنية "إحنا أهو" من كلمات علي لوكا، ولحن الثلاثي مي وأوكا ولوكا، والكليب من إخراج مي المهدي، وتبدأ بهذه الكلمات:
"ده اللي حاولتوا وعدتوا وزدتوا

وغيرتوا الوشوش وكذبتوا

يا ناس عايزة تفرقنا

أديكو خسرتوا ما كسبتوا

إحنا أهو، فل أهو، ورد أهو، عزوة أهو، صحبة أهو، لمة أهو، إحنا العلامة".

يذكر أن مي كساب شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "المداح 5"، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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اغنيته الجديدة الفنانة مي كساب الكلمات تامر شلتوت خالد الصاوي شريف يسري سهر الصايغ

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