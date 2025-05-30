انتشال جثمان صبي بعد 72 ساعة من غرقه بالعجمي

تمكنت اليوم، قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصي الخير المتطوعين، من انتشال جثمان صبي تعرض للغرق منذ يومين في شاطئ شهر العسل بالعجمي البيطاش في الإسكندرية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا عن وقوع حالة غرق لشاب يدعى محمد هاني، يبلغ من العمر 14 عامًا، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وقوات الأمن لموقع البلاغ.

وتوجهت قوات الإنقاذ النهري وعدد من غواصين الخير المتطوعين للبحث على الجثمان لمدة يومين، إلى أن ظهر بالقرب من مكان غرقه طافيا على سطح الماء.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.