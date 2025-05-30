الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

انتشال جثمان صبي بعد 72 ساعة من غرقه بالعجمي

شواطئ الإسكندرية،
شواطئ الإسكندرية، فيتو

تمكنت اليوم، قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصي الخير المتطوعين، من انتشال جثمان صبي  تعرض للغرق منذ يومين في شاطئ  شهر العسل بالعجمي البيطاش في الإسكندرية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا عن وقوع حالة غرق لشاب يدعى محمد هاني، يبلغ من العمر 14 عامًا، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وقوات الأمن لموقع البلاغ.

وتوجهت قوات الإنقاذ النهري وعدد من غواصين الخير المتطوعين للبحث على الجثمان لمدة يومين، إلى أن ظهر بالقرب من مكان غرقه طافيا على سطح الماء.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

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