الجمعة 30 مايو 2025
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سياسة

جدول مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خلال أسبوع

المحامين الجدد، فيتو
المحامين الجدد، فيتو

يترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بداية من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء المقبل، جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك وفقًا للجدول التالي:

 

جلسات حلف اليمين للمحامين 

السبت نقابات (الفيوم وبني سويف) بمقر نقابة محامين بني سويف، الساعة العاشرة صباحًا.

السبت نقابة المنيا بمقر نقابة محامين المنيا، الساعة الثانية ظهرًا.

الأحد المقبل نقابات (شمال وجنوب أسيوط والوادي الجديد) بمقر نقابة محامين أسيوط، الساعة العاشرة صباحًا.

الثلاثاء المقبل (نقابة سوهاج) بمقر نقابة محامين سوهاج، الساعة العاشرة صباحًا.

الأربعاء المقبل نقابات ( قنا،  الأقصر، أسوان، البحر الأحمر) بمقر نقابة محامين قنا، الساعة العاشرة صباحًا  

ونبهت النقابة العامة على  عدم السماح بالدخول لجلسة حلف اليمين القانونية، إلا المدرج أسماؤهم في الكشوف الرسمية فقط، وسيتم التحقق من خلال البطاقة الشخصية وإيصال السداد عند الدخول، لذا يرجى الالتزام بالتعليمات لتفادي منع الدخول.

الالتزام بالزي الرسمي للمحامين 

وشددت على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي، بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، ولا يسمح لأي محام بالدخول إلى قاعة الحلف بعد الساعة التاسعة صباحًا.

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