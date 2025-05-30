صراع الحداثة والأصالة، روائي شهير يثير الجدل لانتقاده عودة الكتاتيب بالقرى والأرياف

انتقد المستشار والروائي أشرف العشماوي، مبادرة وزارة الأوقاف بعودة الكتاتيب من جديد بالقرى والأرياف.

وقال “العشماوي” على صفحته بـ"فيس بوك": “في زمنٍ تُدار فيه الحروب بطائرات مسيرة وتجرى جراحات دقيقة بالروبوتات وتحضر ترتيبات المؤتمرات الدولية بواسطة الذكاء الاصطناعي ويمكن تعلم أي شيء عن بعد، نعود إلى من يلقّن الطفل عبارة “الشمس مشرقة” دون أن نعطي له الفرصة كي يراها بوضوح”.

وتباينت الآراء على انتقاد “العشماوي” لـ عودة الكتاتيب، فهناك فريق من متابعي الروائي أيد طرحه، لكن آخرين دخلوا معه في جدال عن أهمية المبادرة في تحفيظ القرآن الكريم.

ويرى المؤيدون لانتقاد الروائي، أن مبادرة عودة الكتاتيب عودة للوراء في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم.

كما ذهب آخرون أن عودة الكتاتيب تعد إحدى وسائل سيطرة وزارة الأوقاف بعد أن تم تأهيل دفعة من الأئمة لهذه المهمة.

أما المعترضون على انتقاده أكدوا أن عودة الكتاتيب لها أثر بالغ الأهمية في نشأة الطفل.

وقال احدهم: "بالعكس يا سيادة المستشار.. الكتاتيب أثرها بالغ الأهمية خاصة في السنوات الأولى.. أنا من جيل تعلم القراءة والكتابة في الكتاتيب وكنا نتعلم الأبجدية وحفظنا القرآن الكريم. وبالمناسبة كان يأتي الجار المسيحي ليعلم ابنه القراءة والكتابة معنا وكان يتعلمها بالفعل دون التطرق للقرآن الكريم".

وأضاف: “قد لاحظت هذا بعيني الصغيرة وقتها وأكسبتني قيما أحببتها وأدركت أهميتها في تقبل فكر التعايش مع الآخر لاحقا.. هذه فائدة أولى تتعلق بتعلم القراءة والكتابة مبكرا وبوسائل تحفيز من الصعب توفرها في غيرها ومناخ التعلم الذي ألمحت إليه غير مجدي في سنوات العمر الأولى للتعلم وفق دراسات علمية عدة موثقة.. وقد يصلح فيما بعد”.

بينما ذهب متابع آخر قائلا: “الأمر في القرآن مختلف، لأننا مأمورون بتلاوة ودرس القرآن فقهنا ما فيه أو لم نفقه، عبادة”.

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