الجمعة 30 مايو 2025
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اقتصاد

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار

أسعار الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه بنحو 6 قروش في ختام حركة تعاملات الأسبوع حسب آخر تحديث بالبنك المركزى المصرى.

أسعار الدولار 

 يعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

وتعرض "فيتو" آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية وهي كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

- 49.67 جنيه للشراء.
- 49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار 
الدولار اليوم، فيتو 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.71 جنيه للشراء.
- 49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

- 49.67 جنيه للشراء.
- 49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول 

- 49.68 جنيه للشراء.
- 49.78 جنيه للبيع.

الدولار اليوم
الدولار اليوم، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

- 49.71 جنيه للشراء.
- 49.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 49.70 جنيه للشراء.
- 49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار 
سعر الدولار، فيتو 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

سعر الدولار 
سعر الدولار، فيتو 

عوامل تساعد في استقرار الدولار

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

حركة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات 

 وسجل  سعر صرف الدولار تراجعًا أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها في الاقتصاد.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150 وسط تكهنات بأن تايوان سمحت لعملتها بالارتفاع ضمن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

وأصبحت عملات دول آسيا والمحيط الهادئ المستفيد الرئيسي من تداعيات ذلك، وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 0.64935 دولار.

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