مديحة يسري، ملكة الأناقة التي عشقها العقاد وغنت لها أم كلثوم "أروح لمين"

مديحة يسرى، من نجمات الزمن الجميل، لقبت بـ سمراء النيل، اختارتها مجلة التايم ضمن قائمة أجمل عشر نساء في العالم فترة الأربعينات، أمضت 62 عاما فى الفن حيث اتسمت أدوارها بالوقار والرقى فى الأداء وقدمت أفلامًا لكبار الكتاب والمخرجين وكونت دويتو فني مع الفنان محمد فوزي، اختيرت عضوة بمجلس الشورى، ورحلت فى مثل هذا اليوم عام 2018.

إلى جانب جمالها لقبت مديحة يسري بملكة الأناقة عام 1956 بعد فوزها في مسابقة أقامتها جمعية أولادي بأوبرج الهرم، وهي ترى أن الأناقة هي جواز سفر الفنان إلى الجمهور، أيضا سحرت نجوم العالم بجمالها الشرقى خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي عام 1952، ووصفتها الصحافة الفرنسية بجميلة الشرق.

مديحة يسرى فى شبابها



ولدت هنومة حبيب خليل الشهير بـ مديحة يسري عام 1921 بالقاهرة، تلقت تعليمها في "مدرسة الفنون" واكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول أدوارها في فيلم "ممنوع الحب" عام 1942، أمام محمد عبد الوهاب فى دور صامت، وغنى لها عبد الوهاب أغنية (بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في العين تفرق) كما اختار لها اسم مديحة يسري.

سارة التى أحبها العقاد

أعجب بالفنانة مديحة يسري مشاهير كثيرون وتغزل الكثيرون فى سمرتها وجمال عينيها لكنه كان حبا من طرف واحد، ومنهم الأديب عباس محمود العقاد الذى هام بها حبا وكتب عنها في روايته باسم “سمراء العينين”، حتى إنه أصدر ديوانه "أعاصير مغرب" وكل محتواه ومضمونه يتحدث عنها، كما أنه أطلق عليها رمزيا اسم “سارة” في كتاباته، وعن هذا الحب قالت مديحة: تعرفت عليه في سن صغيرة وتأثرت به كثيرًا، أخذت عنه صفتين حب القراءة والكتابة والاعتزاز بالكرامة وكان يشرح لي كل مايصعب على فهمه، وعندما بدأت العمل بالسينما انقطعت صلتي به تماما لغيرته الشديدة وشكه الدائم.

قصة أغنية جميل وأسمر

وعشقها أيضا الكاتب عبد المنعم السباعى الذى كتب فى حبها أغنية "جميل وأسمر لكن قاسى" التى غناها محمد قنديل، وكتب لها أيضا أغنية "أروح لمين" التي غنتها أم كلثوم وأغنية "أنا والعذاب وهواه" التى غناها عبد الوهاب، وغيرها من الأغنيات وكان حبا بلا أمل ولا نهاية لأنه كان من طرف واحد حيث كانت مديحة تحب محمد فوزى ومتزوجة منه.

مديحة يسرى ودويتو ناجح مع محمد فوزى



أول أدوار البطولة السينمائية لـ مديحة يسري فكانت فيلم "أحلام الشباب" عام 1940 أمام فريد الأطرش، وتقاضت عنه 25 جنيهًا، قدمت أدوارًا أمام مشاهير السينما والغناء، وكانت حصيلة مشوارها السينمائى ثمانين فيلما منها لحن الخلود، إني راحلة، الخطايا، الجنس اللطيف، غرام بدوية، ابن الحداد، الأفوكاتو مديحة، وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "الإرهابي" عام 1994 أمام الفنان عادل إمام.



زواج من محمد فوزى

قدمت مديحة يسرى سبعة أفلام مع الفنان محمد فوزى وحققا معا ثنائيا ناجحا في سبعة أفلام، فكان أول لقاء فى فيلم "قبلة في لبنان" الذي تم تصويره عام 1945 وكان ثاني فيلم لمحمد فوزي في السينما من إخراج أحمد بدرخان، وبعد أربع سنوات وفي عام 1949 قدما الثنائى فيلم "فاطمة وماريكا وراشيل" الذى انتهى تصوير هذا الفيلم بزواج فوزي من مديحة، ثم قدما "نهاية قصة"، "من أين لك هذا، بنات حواء، معجزة السماء"، "آه من الرجالة".

مديحة يسرى عضوة فى مجلس الشورى

منحت مديحة يسري في حياتها الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عن مشوارها الفني وعينها الرئيس مبارك عضوا في مجلس الشورى تقديرا لها، وبعد صراع مع المرض في مستشفى الجلاء العسكرى، رحلت فى مثل هذا اليوم 30 مايو عام 2018 عن 97 عامًا وأقيمت الصلاة عليها بمسجد السيدة نفيسة وفق وصيتها، وكتب على سرادق عزائها عزاء المرحومة الحاجة هنومة خليل حبيب الشهيرة بـ مديحة يسري.

الاستقامة سر نجاحها وشهرتها

عن مشوارها الفني وسر نجاحها قالت مديحة يسري: “نجحت في بداية حياتى كمديحة يسري ذلك لأننى سلكت الطريق المستقيم إلى النجاح والشهرة ودفعت ثمن كل هذا من دمى وروحى وأعصابى في كفاح طويل، وصبرت وكنت استعذب مرارته لأننى كنت أترقب ثماره الحلوة.. ولست أدرى إذا كان من عيوبى أو من محاسنى استمساكي بالصراحة الوقوف إلى جانب الحق مهما كلفنى ذلك من مال ومهما أوقعنى في مشكلات ومآزق وخسائر، وعموما أرجو ألا يتهمني أحد بأني أبالغ في كلامي إذا ما قلت إنني كنت لا شيء، فتاة ضمن جموع الفتيات، والحمد لله، صحيح كان هذا بكفاحي وصبرى وإصراري لكن كان هناك توفيقًا من الله تعالى”.

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