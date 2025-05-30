ضبط كيان صناعي لإنتاج إكسـسورات سيارات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية بالمنوفية (صور)

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية برئاسة من استهداف كيان صناعي بإحدى قرى بركة السبع لإنتاج وتصنيـع إكسـسورات السيارات المغشوشة والمقلدة لكبرى العلامات التجارية.

المضبوطات المقلدة

وتم ضبط الآتي:

خط إنتاج مكون من عدد ٤ ماكينات.

2 طن خام خرز البلاستيك مجهول المصدر، و2000 قطعة إكسسوارات سيارات مغشوشة، و2500 قطعة منتج نهائي مقلدة لكبري العلامات التجارية.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.



وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري.

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