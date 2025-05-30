الجمعة 30 مايو 2025
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حضر المرضى وغاب الطبيب والممرضون، إحالة المختصين بالوحدة الصحية بالقناوية للتحقيق

وحدة صحية - صورة
وحدة صحية - صورة أرشيفية، فيتو

تفقد حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، الوحدة الصحية بالقناوية بشكل مفاجئ للتأكد من مدى تقديم أفضل خدمة صحية لأبناء القرية.


وأكد رئيس المدينة، أنه تلاحظ أن الوحدة الصحية مفتوحة مع عدم وجود الطبيب المقيم وكذا طاقم التمريض ووجود مريض يحتاج الى اسعافات وفحص، وعلى الفور تم تحويل الطبيب وطاقم التمريض إلى التحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

وجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بالقناوية ضمن الوحدات الصحية التي تعمل على مدار 24 ساعة.


وفي سياق متصل قال رئيس المركز إنه في حالة الالتزام نقدم له كل الشكر والتقدير أما المتراخي والمتخاذل عن تقديم الخدمة الموكلة له فلا بد من عقاب رادع.

يأتي ذلك بناء على توجيهات خالد عبد الحليم محافظ قنا إلى رؤساء المركز والمدن بتكثيف أعمال المتابعات الميدانية على جميع القطاعات الخدمية والحكومية للتأكد من تقديم أفضل خدمة للمواطن القنائي.

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