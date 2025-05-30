الجمعة 30 مايو 2025
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محافظات

بالأسماء، إصابة 23 شخصا في انقلاب أتوبيس عمال وردية بمدينة السادات

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 23 شخصًا بإصابات متفرقة في انقلاب أتوبيس نقل عمال بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مدينة السادات يفيد بانقلاب أتوبيس نقل عمال أحد المصانع بمدينة السادات.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 23 شخصًا بإصابات متفرقة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

أسماء المصابين

حصلت جريدة "فيتو" على أسماء 23 مصابًا في حادث انقلاب أتوبيس نقل عمال بأحد مصانع مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية وهم: "محمد سعيد" 24 سنة، و"محمد أيمن" 23 سنة، ومحمد جلال" 30 سنة، و"سامي سعيد" 31 سنة، و"كريم محمد" 29 سنة، و"محمد جلال" 30 سنة، و"محمد عيد" 25 سنة، و"عبد الحليم محمد" 24 سنة، و"أحمد رجب" 28 سنة، و"محمد يحيى"، و"أدهم محمد" 20 سنة، و"أحمد إبراهيم " 24 سنة، و"خالد محمد" 30 سنة، و"سعيد محمد" 30 سنة، و"عادل عصام" 30 سنة، و"شعبان محمد" 36 سنة، و"مهاب عرفة"  28 سنة، و"محمد أحمد" 22 سنة، و"محمود فوزي" 26 سنة، و"هشام جمال" 25 سنة، و"عمر عصام" 28 سنة، و" محمود عطا" 30 سنة، ومحمود بركات" 27 سنة.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية حادث انقلاب اتوبيس محافظة المنوفية مدينة السادات

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