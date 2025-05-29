الخميس 29 مايو 2025
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أخبار مصر

رئاسة الجمهورية تؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات المصرية اليونانية وعدم المساس بها

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان.فيتو

 أكدت رئاسة الجمهورية أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين مصر واليونان والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها..

وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا قبل قليل ذكرت فيه التالي: تعاود رئاسة الجمهورية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وتؤكد أن الحكم القضائى الصادر مؤخرا يرسخ هذه المكانة.

وبحسب البيان فأنه يتسق الحكم القضائى مع ما أكده رئيس الجمهورية خلال زيارته لأثينا مؤخرًا يوم ٧ مايو، ويؤكد كذلك على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.

 

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