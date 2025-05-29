الخميس 29 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم ريستارت بالإمارات (صور)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم ريستارت، فيتو

 يواصل الفنان تامر حسني، الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت والذي انطلق اليوم بشكل رسمي في دور العرض السينمائي.

تامر  حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم ريستارت في الإمارات 

 وحضر العرض الخاص لفيلم ريستارت في الإمارات  كل من تامر حسني وعصام السقا ومحمد ثروت وسارة وفيق وباسم سمرة.

فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.


وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

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تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم ريستارت في الإمارات الفنان تامر حسني تامر حسني ريستارت

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