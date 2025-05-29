قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة لمهربي المواد المخدرة (فيديو)

نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضربة قوية لمهربي المواد المخدرة ومروجيها، حيث تمكنت من ضبط عربة نقل محملة بكمية من الخضراوات عثر بداخلها على عدد (6047) لفافة هيدرو بإجمالى وزن ( 6123 ) كجم، وعدد (66147) قطعة حشيش بإجمالى وزن (6614) كجم مخبأين داخل العربة والتى كانت معدة لإغراق المجتمع المصرى بسمومها.

حيث تم اكتشافها بواسطة أطقم التفتيش باستخدام أحدث أجهزة الكشف عن المهربات بجهة نفق الشهيد أحمد حمدى وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليار ومائتى مليون جنيه تقريبًا، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وذلك استمرارا لنجاحات قوات حرس الحدود في توجيه الضربات القاصمة للعناصر المهربة خلال الفترة الماضية، ونتيجة لتكثيف أعمال جمع المعلومات وإجراءات التأمين على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وكذلك في ضوء الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف المساس بالأمن القومي المصري.

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