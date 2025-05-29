محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية قبيل انتهاء العام المالي

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء السنة المالية.

جاء الاجتماع بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومسؤولي الإدارات المعنية، وممثلي القطاعات الخدمية المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض نسب الإنجاز في مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، في ضوء الاستعدادات الجارية للانتهاء من تنفيذها قبل نهاية السنة المالية، مع التأكيد على سرعة الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

مناقشة التغيرات المناخية في قنا

كما ناقش المحافظ التغيرات المكانية التي وردت إلى الوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة التحقق الدقيق من نتائج المعاينات الميدانية، والتعامل الحاسم مع أية مخالفات أو تعديات، وفق الإجراءات القانونية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمانًا للتخطيط العمراني السليم.

وتناول الاجتماع أيضًا ملف الأراضي المستردة، حيث شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وإدارة التخطيط العمراني، وكافة الجهات المعنية، لوضع خريطة واضحة وشاملة لهذه الأراضي، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية جديدة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أنه في حال تراوحت مساحة الأرض المستردة بين 100 إلى 300 متر مربع، وكانت مخصصة للبناء داخل الأحوزة العمرانية، فيجوز طرحها للبيع بالمزاد العلني، بينما تُطرح الأراضي الزراعية المستردة بنظام الإيجار بحق الانتفاع، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا رؤساء المدن بضرورة رصد الإيرادات الشهرية بكل وحدة محلية، وربطها بدعم الخطط الاستثمارية المستقبلية، مؤكدًا على أهمية عقد لقاءات دورية مع المواطنين في القرى والمراكز، والاستماع إلى مشكلاتهم، مع إعداد تقارير شهرية تتضمن أبرز التحديات وسبل التعامل معها بشكل عملي وفعّال.

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