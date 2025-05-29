الخميس 29 مايو 2025
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ثقافة وفنون

يتضمن 12 أغنية، يارا تستعد لطرح أحدث ألبوماتها

يارا، فيتو
يارا، فيتو

تستعد الفنانة اللبنانية يارا ، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية خلال الأيام المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم يارا الجديد 

ويتضمن ألبوم يارا الجديد 12 أغنية متنوعة ما بين اللهجة اللبنانية والمصرية، ومن المفترض أن تكشف التفاصيل الكاملة لألبومها قريبا.

وأصدرت يارا مؤخرا عددا من الأغاني الخليجية والتي حصدت مشاهدات جيدة ومنها ياغلاي وأغنية نعمة حياتي وتخيل وغيرهم.

وكانت طرحت المطربة اللبنانية يارا في وقت سابق أغنية “عايشة فيي” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

 

 

 

وأغنية “عايش فيي” كانت الأغنية الثامنة والأخيرة من ألبومها الجديد “مليت”.

 

يذكر أن حققت يارا في وقت سابق نجاحا كبيرا بألبوم مليت من خلال قناتها الرسمية علي موقع يوتيوب 

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