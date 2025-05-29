الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يتابع مشروعات جهاز مستقبل مصر لتوفير منتجات زراعية بأسعار مناسبة للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع، مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التي تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكل دائم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي توجيهات رئاسية مبادرة الرواد الرقميون

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تغيير مفاجئ، النصر يعلن مصير كريستيانو رونالدو (فيديو)

رد فعل حسام حسن على اعتذار إمام عاشور

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

ما أحكام الهدي للحج والمتمتع والقارن وأنواعه؟

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية