الخميس 29 مايو 2025
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محافظات

النيابة تكلف الأدلة الجنائية بمعاينة حريق بمخازن تعليم سوهاج

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بسوهاج

 انتقل فريق من النيابة العامة  لمعاينة حريق نشب بمخازن مديرية التربية والتعليم بسوهاج خلال امتحان شهادة الدبلومات الفنية بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنين

وقررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج بتكليف مباحث  الادلة الجنائية بالمعاينة على الطبيعة وعمل تقرير للمعرفة أسباب الحريق.

وكانت غرفة عمليات المديرية المكلفة بمتابعة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية تلقت إخطارًا يُفيد بنشوب حريق ببعض المراتب الإسفنجية الموجودة بمخازن المديرية بالمدرسة، وذلك قبل بدء أعمال اللجنة الثانية للامتحانات لمادة التربية الدينية، والتي كان من المفترض أن يؤديها عدد من طلاب دبلوم الصناعي إعداد مهني.

 

حريق فى مخازن تعليم سوهاج وتسبب فى تعطيل أمتحانات 

وعلى الفور، قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لمواجهة مثل هذه الأزمات، وتم إخلاء المبنى الذي كان به الحريق من الطلاب، وإبلاغ الجهات الأمنية فورًا لاتخاذ اللازم، مع قيام فريق عمل أمن المديرية والإدارة باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة وتنفيذ خطة إخلاء المدرسة الموضوعة مسبقًا لمواجهة مثل هذه الأزمات، تمهيدًا لوصول قوات الحماية المدنية.

كما قامت غرفة عمليات المديرية بإبلاغ الوزارة بالإجراءات التي تم اتخاذها، وقررت الوزارة منح الطلاب المتضررين من الحريق بلجنة امتحان شهادة الدبلومات الفنية بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنين، يومًا آخر في نهاية الامتحانات لاستكمال أعمال الامتحان الذي تم تأجيله نظرًا للحريق.

ووجه الدكتور محمد السيد  للجهات الأمنية وقوات الحماية المدنية بالمحافظة، وإدارات الحكم المحلي بالمحافظة، على سرعة الانتقال والاستجابة والتعامل مع الحريق بكفاءة، مع عدم حدوث أي إصابات بين المتواجدين في المدرسة.

كما أكد وكيل الوزارة أن أمن وسلامة الطلاب على رأس أولويات المديرية ومقدمة على أي اعتبار، وأضاف أن خطة إخلاء المدرسة تمت بدقة وكفاءة تعكس التدريب الجيد لرجال أمن المديرية والإدارة لمواجهة مثل هذه الأزمات وتواصل جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحريق وأسبابه. 

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