الخارجية: تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة بين مصر والمغرب

قالت وزارة الخارجية إنه اتصالًا بالزيارة التي يجريها الدكتو بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى المملكة المغربية الشقيقة، وفي إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها مع كبار المسئولين ورجال الأعمال المغاربة، فقد تم الاتفاق على تدشين لجنة مصرية-مغربية مشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، تضم وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار المسئولين المعنيين من الجانبين.

تعمل اللجنة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الجمهورية وملك المغرب

وأضافت وزارة الخارجية في بيان انه من المقرر أن تعمل اللجنة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الجمهورية وملك المغرب، على أن تنعقد بشكل دوري وبالتناوب بين البلدين. ومن المنتظر أن تعقد دورتها الأولى قبل نهاية العام الجاري، حيث سيكون لها مردود إيجابي على تعزيز التبادل التجاري وضخ الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة التجارية على المستوى الإقليمي، أخذًا في الاعتبار وجود العديد من الأطر المؤسسية التي تجمع بين مصر والمغرب، وعلى رأسها اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة القارية الأفريقية.

تدشين اللجنة الجديدة الإرادة السياسية للدولتين

كما قالت: يعكس الاتفاق على تدشين اللجنة الجديدة الإرادة السياسية للدولتين الشقيقتين لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، والسعي المشترك لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وكذلك عبر تفعيل الأطر المؤسسية الإقليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

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