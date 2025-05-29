الخميس 29 مايو 2025
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أخبار مصر

"التموين" تبحث خطة تطوير المنافذ التابعة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار"، وشركة GRG لمتابعة خطط تطوير ورفع كفاءة المنافذ التابعة للشركة القابضة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة خطة تطوير منظومة توزيع السلع الغذائية والمنافذ التابعة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة. 

وخلال الاجتماع، أكد نائب الوزير أهمية التحديث والتطوير الشامل للمنافذ، سواء من حيث الشكل الخارجي والتجهيزات الداخلية، وكذلك استخدام النظم الرقمية والتى تيسر تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وسرعة، بالإضافة إلى ضرورة توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بكل منفذ لضمان استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شدد اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير على أهمية تدريب وتأهيل العنصر البشري بالمنافذ بما يواكب خطط التطوير المستهدفة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق تلك الأهداف في أسرع وقت ممكن.

وأكد نائب الوزير خلال الاجتماع على حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدا بالتعاون المثمر مع شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار" وشركة GRG في عدد من المبادرات والمشروعات التي دعمت منظومة التجارة الداخلية.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق هذا التعاون للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وتطوير البنية التحتية التجارية على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة تنفيذ خطط التطوير وتحسين الأداء بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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