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محافظات

محامو الإسكندرية ينظمون وقفة احتجاجية بساحة المحكمة البحرية في المنشية (صور)

وقفة احتاجية لمحامين
وقفة احتاجية لمحامين الإسكندرية، فيتو

نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الخميس، بساحة المحكمة البحرية في المنشية، وذلك لرفض قرار فرض رسوم من محاكم الاستئناف وكذلك زيادة الرسوم في المحاكم. 

نقابة المحامين تنظم وقفة احتجاجية 

وشارك في الوقفة مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية محمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة العامة، والعشرات من المحامين والمحاميات، وردد المحامين هتافات تطالب بإلغاء رسوم محاكم الاستئناف الجديدة، ورفض رفع الرسوم الأخرى لكافة المحاكم.

 

 

وأكد مجلس نقابة المحامين، أن رفع الرسوم يخل بإتاحة التقاضي ويرفع العبء على الموكل والمحامي، وأضاف أن تلك القرارات جاءت دون الرجوع لنقابة المحامين وهي الشريك الأصيل والقضاء الواقف. 

وتأتي تلك الوقفة بالتزامن مع وقفات  بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

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