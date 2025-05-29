الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا: استمرار الحملات الرقابية ولا تهاون في صحة المواطن

مدير مديرية الطب
مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية، وذلك لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر لا يجوز تجاوزه، وأنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.

محافظ المنيا: لا تهاون في صحة المواطن واستمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفات التموينية

في هذا الإطار، أشار الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن إدارة المجازر والتفتيش بالمديرية، نفذت حملة موسعة بمركزي بني مزار وسمالوط، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وقسم مباحث التموين، ومفتشي الصحة. 

مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا

وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف كجم من الأسماك المملحة والدواجن والكبدة والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 5 محاضر بالمخالفات، والتحفظ على كافة المضبوطات بمعرفة الجهات المعاونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المخالفات التموينية المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

محافظ المنيا يفتتح منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

مصرع طالب غرقا بمجرى البحر اليوسفي شمال المنيا

مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

في ظروف غامضة، العثور علي جثة عامل في المنيا

مصرع طالب غرقا في ترعة بني عبيد بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أسماء المعلمين المقبولين في مسابقة الـ 30 ألفا بالمنيا

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تغيير مفاجئ، النصر يعلن مصير كريستيانو رونالدو (فيديو)

رد فعل حسام حسن على اعتذار إمام عاشور

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

ما أحكام الهدي للحج والمتمتع والقارن وأنواعه؟

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية