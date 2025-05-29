محافظ المنيا: استمرار الحملات الرقابية ولا تهاون في صحة المواطن

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية، وذلك لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر لا يجوز تجاوزه، وأنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.

محافظ المنيا: لا تهاون في صحة المواطن واستمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفات التموينية

في هذا الإطار، أشار الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن إدارة المجازر والتفتيش بالمديرية، نفذت حملة موسعة بمركزي بني مزار وسمالوط، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وقسم مباحث التموين، ومفتشي الصحة.

مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا

وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف كجم من الأسماك المملحة والدواجن والكبدة والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 5 محاضر بالمخالفات، والتحفظ على كافة المضبوطات بمعرفة الجهات المعاونة.

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