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سياسة

وقفة لمحامي جنوب الجيزة أمام المحكمة الابتدائية رفضًا لزيادة الرسوم القضائية (صور)

الوقفة الاحتجاجية
الوقفة الاحتجاجية لمحامين جنوب الجيزة، فيتو

نظم محامو جنوب الجيزة، منذ قليل وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الابتدائيّة، بجنوب الجيزة، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية، وامتثالا لقرارات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية. 
 

وقفات المحامين  الاحتجاجية أم المحاكم الابتدائيّة 

وكان  مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام،  قرر دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية اليوم الخميس 29 مايو.

 

قرارات المحامين التصعيدية بعد الإضراب العامة 

وأصدر مجلس نقابة المحامين، والنقباء الفرعيين مجموعة من القرارات، كان أبرزها دعوة الجمعية العمومية للمحامين  للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت 21 يونيو على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

وقفات احتجاجية للمحامين 

كما قرر الحضور دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29 /5 /2025، و18 /6 /2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

تأديب المحامين المخالفين 

وقرروا أيضًا إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

 

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