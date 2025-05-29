محافظ قنا يستقبل وفدي مطرانيتي دشنا ونجع حمادي

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الخميس بمكتبه، وفدي مطرانيتي دشنا ونجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار مشاعر الود والتآخي التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وتجسيدًا لوحدة النسيج الوطني المصري.

وضم وفد مطرانية دشنا الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها، يرافقه القمص مكاري حلمي سكرتير المطرانية، والقمص كاراس خير، وممدوح أندراوس مدير العلاقات العامة بالمطرانية.

تبادل التهاني في المناسبات الدينية والوطنية بقنا

فيما ترأس وفد مطرانية نجع حمادي الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي وتوابعها، يرافقه القمص لوقا هلال وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، منهم القس مكسيموس هلال، والقمص يسطس سعد، والقمص متياس فوزي، والقمص أمونيوس وديع.

وجاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا.

في مستهل الزيارة رحب محافظ قنا بالوفدين الكنسيين، معربًا عن تقديره العميق لهذه الزيارة التي تعكس متانة العلاقات الإنسانية والروحية بين أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تبادل التهاني في المناسبات الدينية والوطنية ليس أمرًا جديدًا، بل هو نهج راسخ يعكس عمق التلاحم والوحدة بين أبناء الوطن.

وأكد المحافظ أن مثل هذه اللقاءات تبعث برسالة واضحة إلى العالم بأن المصريين بمختلف معتقداتهم يجتمعون دائمًا على المحبة والتسامح، ويعملون معًا من أجل رفعة الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

كما أشاد الدكتور خالد عبد الحليم بالدور الوطني الذي تقوم به الكنائس في دعم جهود التنمية التي تشهدها المحافظة، والمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم التعايش، مؤكدًا أن قنا كانت ولا تزال نموذجًا مشرفًا في التماسك والتآلف بين أبنائها.

قرب عيد الأضحى المبارك بقنا

من جانبه، أعرب الأنبا تكلا عن سعادته بهذه الزيارة، مقدّمًا التهنئة باسم مطرانية دشنا لمحافظ قنا ولجموع الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن هذه الروح الوطنية المتجذرة في أبناء قنا تظهر بجلاء في كل مناسبة دينية أو وطنية، لاسيما في لحظات التكاتف وتجاوز التحديات.

في السياق ذاته، ثمّن الأنبا بضابا حفاوة الاستقبال، مشددًا على أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا لروح المواطنة الصادقة، وتعبيرًا عن المحبة التي تجمع المصريين في ظل وطن واحد، مشيرًا إلى أن الكنيسة تدعم دائمًا كل جهد يسهم في رفعة الإنسان والوطن.

وفي ختام اللقاء، أهدى الأنبا بضابا نسخة من المصحف الشريف لمحافظ قنا، تقديرا لأواصر المحبة، وتجسيدا لمعاني الوحدة الوطنية.

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