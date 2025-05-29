الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يفتتح منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، منفذًا جديدًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وذلك بجوار مسجد عمر بن الخطاب بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفي إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

محافظ المنيا يفتتح منفذًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

ويأتي افتتاح المنفذ بالتزامن مع انطلاق مبادرة “شباب لمحاربة الغلاء”، في إطار مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير لحوم بلدية طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، أقل من مثيله في الأسواق المحلية.

منفذًا جديدًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في المنيا

 

وأكد محافظ المنيا أن المبادرة تمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل المجتمعي، مشيدًا بدور شباب المحافظة في دعم الجهود الحكومية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة خلال المواسم والأعياد، بما يسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، موضحا أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى يأتى من ضمنها التوسع فى عمل معارض مع التشديد على ضبط اى تاجر يتلاعب بالأسعار. 

ضبط الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية 

وأشار المحافظ خلال الافتتاح إلى أهمية استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية، كما اطمأن على جودة اللحوم وصلاحيتها، واستمع إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، ووجّه بتقديم المساعدات اللازمة لهم، تأكيدًا على حرص المحافظة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وكيل وزارة التموين في المنيا 

شهد الافتتاح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الأضحي المبارك منفذ ا لبيع اللحوم البلدية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مسجد عمر بن الخطاب بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا مسجد عمر بن الخطاب بحي أبو هلال منفذ ا جديد ا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة وكيل وزارة التموين المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

مصرع طالب غرقا بمجرى البحر اليوسفي شمال المنيا

مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

في ظروف غامضة، العثور علي جثة عامل في المنيا

مصرع طالب غرقا في ترعة بني عبيد بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أسماء المعلمين المقبولين في مسابقة الـ 30 ألفا بالمنيا

تحديات زواج الأقباط بين العقيدة والرعاية، مؤتمر بالمنيا بمشاركة 140 كاهنا

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة

لاعب الزمالك يرفع راية العصيان

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

طالب ثانوية أزهرية في رسالة للإمام الأكبر: "عندنا 21 مادة ويا ريت تخففوا علينا" (فيديو)

خدمات

المزيد

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية