محافظ المنيا يفتتح منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، منفذًا جديدًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وذلك بجوار مسجد عمر بن الخطاب بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفي إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

محافظ المنيا يفتتح منفذًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

ويأتي افتتاح المنفذ بالتزامن مع انطلاق مبادرة “شباب لمحاربة الغلاء”، في إطار مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير لحوم بلدية طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، أقل من مثيله في الأسواق المحلية.

منفذًا جديدًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في المنيا

وأكد محافظ المنيا أن المبادرة تمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل المجتمعي، مشيدًا بدور شباب المحافظة في دعم الجهود الحكومية، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة خلال المواسم والأعياد، بما يسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، موضحا أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى يأتى من ضمنها التوسع فى عمل معارض مع التشديد على ضبط اى تاجر يتلاعب بالأسعار.

ضبط الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية

وأشار المحافظ خلال الافتتاح إلى أهمية استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية، كما اطمأن على جودة اللحوم وصلاحيتها، واستمع إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، ووجّه بتقديم المساعدات اللازمة لهم، تأكيدًا على حرص المحافظة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وكيل وزارة التموين في المنيا

شهد الافتتاح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية.

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