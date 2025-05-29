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محافظات

الأنبا تكلا يترأس القداس في احتفالات عيد الصعود بقنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، شمال محافظة قنا القداس الإلهي بكاتدرئية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا، وذلك تزامنا مع أحتفالًا بعيد الصعود المجيد.

وشارك في الصلاة عدد من الأباء الكهنة بالكنيسة وسط فرحة شعب الكنيسة المبارك، وتم تعميد عدد من الاطفال بيد الانبا تكلا

عيد الصعود بجبل الطير في المنيا

وينظم دير العذراء مريم بجبل الطير التابع لمطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس شمال المنيا، لمدة أسبوع نهضة روحية بمناسبة احتفالات عيد صعود العذراء مريم.

ومن المقرر أن تقام الصلوات والتسابيح في عدد من الكنائس صباحا القداس الإلهى ومساء النهضة، وتبدأ فعاليات اليوم الأول للنهضة بكنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، واليوم الثانى تشهد كنيسة القديس أبو مقار، ويليها كنيسة القديس يوسف البار، ثم كنيسة القديسة سالومي.

وفى اليوم الخامس للنهضة تقام الصلوات بكنيسة الهروب لأرض مصر، ويليها العائلة المقدسة، ويختتم فعاليات النهضة وبالاحتفال بعيد صعود جسد العذراء بكنيسة 5 مخيمات الصلاة.

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