حبس طفل بسبب تعديه على آخر بسلاح أبيض في قنا

قضت محكمة الأحداث، بمحافظة قنا، بحبس طفل 3 أشهر مع الشغل وغرامة 500 جنيه بتهمة التعدي بالضرب على زميله بسلاح أبيض "كاتر" وأحدث به إصابات بالغة في دائرة بندر قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس الماضي، عندما تعدى طفل لم يتخطى عمره الـ18 عامًا يُدعى أ، على زميله ك، بالضرب عمدًا وأحدث به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أعجزته عن ممارسة أعماله اليومية فترة طويلة في دائرة بندر قنا.

تم ضبط المتهم وإحالة الواقعة إلى نيابة الطفل ومنها إلى محكمة الأحداث والتي قضت بحبس المتهم 3 أشهر وغرامة 500 جنيه.

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