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حملات توعية للتخلص السليم من مخلفات الأضاحي وترشيد استهلاك المياه بالإسكندرية

حملات توعية للتخلص
حملات توعية للتخلص السليم من مخلفات الأضاحي

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" تنفيذ خطط شاملة تهدف إلى توعية المواطنين بالطرق الصحية والسليمة للتخلص من مخلفات الأضاحي، وكذلك أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وذلك حفاظًا على البيئة وضمان عدم حدوث انسدادات أو طفوحات في شبكات الصرف الصحي.

 

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وتستهدف الحملة جميع أحياء المحافظة، حيث تم تنويع وسائل التوعية لتشمل:

المرور الميداني على محال الجزارة وتوزيع منشورات توعوية تتضمن تعليمات ونصائح حول التخلص الآمن من مخلفات الذبح.

نشر فيديوهات توعوية قصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتوصيل الرسائل الإرشادية بشكل مبسط وسريع الانتشار.

تنظيم ندوات توعية ضمن التجمعات النسائية، بهدف نشر الوعي داخل الأسرة والمجتمع حول السلوكيات الصحية خلال فترة العيد.

وأكدت الشركة أن تعاون المواطنين والالتزام بالإرشادات هو السبيل الأمثل للحفاظ على البنية التحتية للصرف الصحي وصحة وسلامة المجتمع ككل.

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شركة الصرف الصحي بالاسكندرية محمود نافع

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