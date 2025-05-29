مؤتمر صحفي للسياحة والآثار اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض "كنوز الفراعنة" في إيطاليا

تعقد وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا بالمتحف المصري بالتحرير للإعلان عن تفاصيل المعرض الأثري كنوز الفراعنة المقرر عقده في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر أكتوبر المقبل.

المعرض الأثري المؤقت لكنوز الفراعنة في الصين

وكان مجلس الوزراء وافق على إقامة معرض بعنوان "كنوز الفراعنة" بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026 بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.

ويأتي ذلك استجابة للطلب المقدم من مؤسسة (Mondo Mostre) للمعارض الدولية بإيطاليا، المُنظمة للمعرض، حيث تشارك مصر بعرض (130) قطعة أثرية، تشمل 108 قطع أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتين أثريتين من مقتنيات متحف الأقصر، و20 قطعة من حفائر البعثة المصرية بالبر الغربي بالأقصر.

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