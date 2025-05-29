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المولدات تنقذ مرضى مستشفى قويسنا بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة

مستشفى قويسنا بالمنوفية
مستشفى قويسنا بالمنوفية

 توجّه الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 28 مايو 2025، إلى مستشفى قويسنا المركزي فور تلقيه إشارة بانقطاع التيار الكهربائي العمومي عن المدينة.

المولدات تنقذ الموقف

وتم على الفور تشغيل مولدات الديزل بالمستشفى وتفعيل خطة الطوارئ البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع، حيث أجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية شملت العنايات المركزة، الحضّانات، والأقسام الداخلية، واطمأن على استقرار جميع الحالات.

كما تواصل وكيل صحة المنوفية مع الجهات المعنية بالمحافظة وشركة الكهرباء ورئاسة مدينة قويسنا لضمان سرعة إصلاح العطل، ولم يغادر المستشفى والفريق المرافق له إلا بعد عودة التيار بشكل آمن.

رافق وكيل الوزارة في جولته كل من الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، وبحضور الدكتور محمد رضا مدير المستشفى.

يأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة على سرعة التدخل وضمان سلامة المرضى واستمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية.

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