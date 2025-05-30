الجمعة 30 مايو 2025
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انفوجراف

تشيلسي أول نادٍ بالتاريخ بطل كل المسابقات الأوروبية (إنفوجراف)

تشيلسي
تشيلسي

 

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