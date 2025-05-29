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رياضة

هشام حنفي: الأهلي يستحق التتويج بالدوري وصن داونز يلعب خارج ملعبه بشكل مميز

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

قال هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق إن الأحمر بطل الدوري المصري الممتاز، وهذا ما تم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية كاس.

وأضاف حنفي في تصريحات تليفزيونية: "فريق النادي الأهلي كان على قدر المسؤولية ويستحق التتويج باللقب".

وتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي درع بطولة الدوري، في إستاد القاهرة، عقب فوزه على فريق فاركو، في ختام منافسات البطولة.‏

واحتفل الجهاز الفني واللاعبون باللقب الذي حصل عليه الفريق للمرة رقم 45 في تاريخه، بعد أن تغلب على فريق فاركو بنتيجة 6-0، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد القاهرة الدولي.‏


وسجل للأهلي وسام أبو علي 4 أهداف «سوبر هاتريك»، وحسين الشحات، وإمام عاشور، ليحصد الفريق اللقب.‏

وتابع: الإسماعيلي فريق كبير والأهلي في اجتماع الرابطة قال لا يوجد دوري دون الدراويش، وبيراميدز قادر على تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواصل: فريق صن داونز مميز وقوي ويلعب بشكل مميز خارج أرضه ويجب على بيراميدز الحذر منه قبل موقعة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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