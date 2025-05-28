محافظ سوهاج يتابع مشروعات التطوير والتجميل بالمدن (صور)

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية بعدد من الشوارع والميادين بنطاق مدينة سوهاج، وفي إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات الجارية والوقوف على الوضع العام بالشارع، والالتقاء بالمواطنين للتعرف على مطالبهم وحل مشكلاتهم وذلك بحضور، والدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات التطوير والتجميل

تضمنت الجولة تفقد منطقة السوق القديم ومحيط " ايديال " بمدينة ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بها، واطمأن على تنفيذ التوصيات خلال زيارته الأخيرة للموقع، حيث تم تعزيز الإضاءة بالمنطقة، والانتهاء من تركيب مقاعد انتظار للمواطنين، كما تفقد أعمال تطبيق الهوية البصرية بميدان الثقافة، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة نفق العروبة، وإضفاء الهوية البصرية عليه.

كما قام المحافظ بتفقد شارع الجرجاوية، والكورنيش الغربي، وتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة بوابات الكورنيش، وإضفاء الهوية البصرية عليها، وكذلك نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروع تطوير ورفع كفاءة المرسى السياحي بالكورنيش، وطالب بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، ضمن خطة المحافظة لتطوير المنطقة بالكامل، وتحويل الكورنيش الغربي إلى متنزه ومتنفس لخدمة أهالي المحافظة.

وقد التقى "سراج" خلال الجولة العديد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا بتنفيذها بشكل فوري، كما اطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة، ومدى رضاهم عنها.

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