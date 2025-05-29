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اقتصاد

فرصة للشراء، أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29-5-2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم فى السعودية

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم الخميس 29 مايو 2025، بجميع الأعيرة. 

 

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

398 ريالًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

348 ريالًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

298 ريالًا  للبيع.

 

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن  أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم.

 

كما يُنصح الراغبون في شراء أو بيع الذهب بمتابعة الأسعار بشكل دوري، والاستفادة من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات والتطورات في سوق الذهب المحلي والعالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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اسعار الذهب في السعودية اسعار الذهب في السعودية اليوم الذهب عيار 18 في السعودية الذهب عيار 21 في السعودية

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