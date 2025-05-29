فرصة للشراء، أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29-5-2025

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم الخميس 29 مايو 2025، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

398 ريالًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

348 ريالًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

298 ريالًا للبيع.

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم.

كما يُنصح الراغبون في شراء أو بيع الذهب بمتابعة الأسعار بشكل دوري، والاستفادة من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات والتطورات في سوق الذهب المحلي والعالمي.

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