بعد استجابة الرئيس لمبادرة “فيتو”.. 3 محاور رئيسية لإدراج الذكاء الاصطناعى فى مناهج التعليم.. خبراء: تحديات جسيمة تواجه الحلم.. وخطوات عاجلة للانطلاق

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية فى المناهج الدراسية، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على نشر “فيتو” تحقيقا صحفيا عن إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى فى المناهج الدراسية، أسوة بدول عربية مجاورة، وأبرز التحديات التى يمكن أن تحول دون توظيف الذكاء الاصطناعى فى التعليم الأساسي، بالإضافة إلى استعراض أبرز الدول التى تقوم بتدريسه فى مناهجها التعليمية. كانت النسخة المطبوعة من “فيتو” نشرت فى عددها الصادر رقم 663 بتاريخ الثلاثاء 13 مايو 2025، ملفا عن إمكانية تدريس الذكاء الاصطناعى للطلاب فى المراحل الأساسية فى مصر، خاصة مع التحول الرقمى الذى يشهده العالم وقيام بعض الدول بإدراجه فى مناهجها التعليمية بعنوان “الذكاء الاصطناعى الفريضة الغائبة فى التعليم”.

وخلال الملف استعرضت فيتو مع خبراء من التعليم والتكنولوجيا إمكانيات مصر فى تدريس الذكاء الاصطناعى للطلاب فى المراحل الأساسية بالمناهج التعليمية وفى إمكانية الاستفادة منه فى وضع امتحانات الثانوية العامة والشهادات وصفوف النقل والقضاء على أخطاء واضعى الامتحانات، واستكمالا لما نشرته فيتو خلال التحقيق الصحفى الأسبوع الماضي.

خبراء التعليم الذين تحدثت “فيتو” معهم شددوا على أن أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعى فى المراحل الدراسية المختلفة فى مصر يصب فى مصلحة تطوير التعليم والنهوض به من خلال تقديم محتوى تعليمى مخصص لكل طالب حسب مستواه وسرعة تعلمه، مما يضمن استيعابًا أفضل للمواد، ومكافحة التسرب التعليمى من خلال رصد علامات الضعف أو التراجع المبكر لدى الطلاب، بالإضافة إلى إدخال الطلاب فى تجارب تعليمية تعتمد على تحليل البيانات وحل المشكلات وتأهليهم لسوق العمل الحديث.

هناك العديد من التحديات التى تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعى فى مصر اختصرها الدكتور عبدالرحمن أمين أستاذ البرمجة، فى ضرورة وجود البنية التحتية التى تساعد مرونة التطبيق، حيث يجب توفير الإنترنت عالى السرعة والأجهزة الذكية للطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى تأهيل المعلمين حيث يمثل العنصر البشرى هنا نقطة نجاح أو فشل التجربة، فلابد من تدريب المعلمين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى وتوظيفها فى التدريس، وأنه لا بد من ضمان أن جميع الطلاب، فى المدن والقرى، يحصلون على فرص متكافئة لاستخدام هذه التقنيات من الذكاء الاصطناعى ولكن بعد تطبيقها أولا فى نطاق محدود لكشف القصور فى التجربة.

وأضاف أن هناك حلا واحدا لو الحكومة تسعى جاهدة لتطبيق الذكاء الاصطناعى فى المدارس دون الحاجة إلى فترة زمنية كبيرة لا تستغرق عشرات السنوات، بحيث لن يتم انتظار وجود إمكانيات بالمدارس التى لا تمتلك بنية تحتية، أن يكون هناك تعاون بين الوزارة والمراكز الخاصة المتخصصة فى هذا المجال الخاص بالذكاء الاصطناعي، وبالتالى سيساعد فى زيادة عدد هذه المراكز فى مصر نظرا للاهتمام الحكومى بهذا المجال ويدفع الطالب جزءا بسيطا جدا فى سبيل تعلم هذه التقنية بشكل حقيقى فى مركز متخصص والدولة تتكفل بالباقي.

من جانبها..ثمنت الدكتور دينا أحمد مدرس بجامعة عين شمس، طرح “فيتو” بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعى فى المناهج التعليمية، مؤكدة أن توجيه رئيس الجمهورية بإدراج مادة الذكاء الاصطناعى توجيه مهم جدا لصالح أبناء مصر ويواكب التطور العالمى المتسارع بشكل كبير فى مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى Ai، لكن للأسف معظم مدارسنا لا تمتلك إمكانية تعليم هذا المجال الهام سواء من حيث القوة البشرية المدربة من المعلمين أو كأجهزة وتقنيات لتعلم وتطبيق هذه التقنيات لمراحل التعليم المختلفة.

وأوضحت أن هناك قصورا حاليا فى تدريس مادة التكنولوجيا لطلاب المرحلة الإعدادية حيث يعتمد المعلم بشكل كامل على تدريس المادة نظريا دون التطبيق عمليا، مشيرة إلى أنه لحين توافر الإمكانات للمدارس الحكومية لابد من الاستعانة بإمكانات المراكز التدريبية المتخصصة فى تعليم هذه التقنية من خلال تعاون وشراكات، فهناك مراكز لتعليم الذكاء الصناعى منتشرة على مستوى الجمهورية بها كوادر مدربة وأجهزة وتقنيات ووسائل تعليمية متوفرة قادرة على تأهيل حقيقى لأبنائنا على هذه التقنيات، وذلك من خلال عقد شراكات وتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتلك المراكز التدريبية المتخصصة فى مجال الذكاء الصناعي، وذلك بشكل مؤقت إلى أن يتم تأسيس بنية تحتية بكل مدارسنا.

بينما قال المهندس أحمد الليثى خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن دراسة إدراج الذكاء الاصطناعى فى المناهج التعليمية، يمكن أن تبدأ مصر فى تنفيذ تلك التوجيهات فى أقرب وقت

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه لكى يتم تنفيذ ذلك لابد من البدء فورًا من خلال 3 محاور متوازية المحور الأول هو إعداد البيئة التحتية من خلال تجهيز المدارس المستهدفة بالأدوات الأساسية مثل أجهزة كمبيوتر أو تابلت، إنترنت مستقر، وشاشات أو سبورات ذكية فى الفصول، ومن خلال تهيئة المحتوى من خلال تصميم مناهج مبسطة باللغة العربية مناسبة للمرحلة الابتدائية، واستخدام ألعاب تعليمية، قصص، فيديوهات، روبوتات صغيرة، والابتعاد تمامًا عن المعادلات المعقدة أو البرمجة المباشرة فى هذه المرحلة، والتعاون مع شركات مصرية أو عربية فى مجال EdTech للمساعدة فى تطوير المحتوى والأدوات، بدل ما نعيد اختراع العجلة.

وأوضح أن المحور الثانى يتمثل فى تدريب وتأهيل المعلمين؛ لأنهم أهم عنصر فى نجاح الفكرة هو المعلم، مش المادة نفسها، ولابد من أن نبدأ بـ برامج تدريبية بسيطة ومكثفة للمعلمين فى المدارس النموذجية، بالإضافة إلى استخدم منصات مثل بنك المعرفة المصري، أو التعاون مع كيانات مثل الجامعات، أو حتى شركات خاصة، وأن يكون التدريب يركز على فهم المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، وكيفية الشرح للطفل بأسلوب ممتع، واستخدام أدوات تكنولوجية بسيطة فى الفصل، أما المحور الثالث فهو التدرّج فى التطبيق، بحيث يتم البدء فى تجربة فى مدارس محددة فى كل محافظة، ويفضل تكون متنوعة (حكومية، تجريبية، وخاصة)، وأن يتم تطبيق محتوى مبسط جدًا مثل الفرق بين الإنسان والآلة، فكرة التعلّم من التكرار، كيف يستغل محرك البحث.

وأشار إلى أنه هناك أمثلة لدول بدأت بالفعل مثل الصين، فقد بدأت تدريس AI للأطفال من سن 6 سنوات من خلال كتاب خاص “AI for Primary Students”، به أنشطة وتجارب وليس برمجة ولا رياضيات، وكذلك كوريا الجنوبية التى أنشأت مدارس نموذجية ودربت المعلمين قبل إدخال الذكاء الاصطناعى فى التعليم الابتدائي، وفنلندا التى أطلقت كورس “Elements of AI” مجانًا، وبدأت تجهيز نسخة مخصصة للأطفال، لأنه بيعتبروا AI مهارة حياتية زيه زى اللغات.

وأكد أنه يمكن أن تنجح مصر فى تدريس الذكاء الاصطناعى فى مناهجها التعليمية، ولكن ذلك من خلال البدء بخطوات واقعية بدون تعقيد، والتركيزعلى المعلمين قبل المناهج، استخدم أدوات تعليمية جذابة ومبسطة، وكذلك التركيز على وعى الأسرة، مشيرا إلى أن الإمكانيات المطلوبة ليست ضخمة كما يعتقد البعض، ولكن لابد أن يتم تجهيز إنترنت وأجهزة فى المدارس المستهدفة، محتوى تعليمى مبسط باللغة العربية، وإطار تربوى يضمن الاستخدام الآمن، وشراكات مع شركات EdTech مصرية تساعد فى الإنتاج والتدريب.

من جانبه قال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، إن تطبيق رؤية الرئيس فى تدريس الذكاء الاصطناعى فى المدارس المصرية يحتاج لخطة شاملة تتضمن مجموعة من الخطوات منها: تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وذلك لأنه يحتاج تطبيق الذكاء الاصطناعى إلى فصول ذكية مزودة بإنترنت جيد ويمكن الاستعانة ببرامج مفتوحة المصدر لتعليم البرمجة وأساسيات الذكاء الاصطناعي، كما يتطلب تدريس الذكاء الاصطناعى إنشاء معامل متخصصة يمكن الاكتفاء مؤقتا بإنشائها فى المدارس الثانوية.

وأضاف الخبير التربوى فى تصريحات خاصة لفيتو إلى أنه يتم أيضا عقد شراكات متنوعة حيث يتطلب الأمر عقد شراكات مع القطاع الخاص وخاصة شركات التكنولوجيا المحلية والدولية كما يمكن عقد شراكات مع جامعات محلية ودولية أيضا فى هذا الإطار بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ويمكن لهذه الشراكات أن تسهم فى تطوير البنية التحتية والمناهج وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى تطوير المناهج حيث يتم البدء بإدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعى من المرحلة الابتدائية مع مراعاة التدرج حسب المراحل العمرية المختلفة.

وأشار إلى أنه يجب أن يراعى فى هذه المناهج العمق ومساحة أوسع للتطبيق وأن تكون المناهج مرنة لاستيعاب التطورات السريعة فى المجال وكذلك ينبغى أن تكون متدرجة ومواكبة للتطورات فى مجال الذكاء الاصطناعي، ويمكن الاستعانة مؤقتا بالمحتوى المتاح عبر المنصات العالمية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين حيث يتطلب الأمر تكثيف الدورات وورش العمل المتخصصة، وتوفير منصة دائمة لتدريب المعلمين وتأهيلهم، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعى كوسيلة مساعدة فى التعليم سوف يعزز من الاتجاهات الإيجابية لدى المعلمين نحو الذكاء الاصطناعى ونشر الثقافة الرقمية.

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