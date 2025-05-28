إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث 3 سيارات 2 ملاكي مع ربع نقل على كوبري العبودي، قرية الأشراف الشرقية، مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الإخطار بقسم شرطة قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم 3 سيارات على كوبري العبودي في قرية الأشراف الشرقية مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص جاءت أسماؤهم كالآتي "حجاجي.ت، يبلغ من العمر 45 عامًا، وعمرو.ج.م يبلغ من العمر 43 عامًا، وطيب.ع 36 عامًا، وسعدية.أ.م، 75 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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