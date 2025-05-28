الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث 3 سيارات 2 ملاكي مع ربع نقل على كوبري العبودي، قرية الأشراف الشرقية، مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الإخطار بقسم شرطة قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم 3 سيارات على كوبري العبودي في قرية الأشراف الشرقية مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص جاءت أسماؤهم كالآتي "حجاجي.ت، يبلغ من العمر 45 عامًا، وعمرو.ج.م يبلغ من العمر 43 عامًا، وطيب.ع 36 عامًا، وسعدية.أ.م،  75 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الاشراف الشرقية حادث قنا قنا قسم شرطة قنا قنا العام قرية الاشراف مستشفي قنا العام مديرية أمن قنا مستشفي قنا مركز قنا

مواد متعلقة

تعليم قنا: تجهيز 103 لجان لاستقبال 29 ألف طالب بالتعليم الفني

نائب وزير الصحة يشيد بأداء مستشفيات قنا ويحدد مهلة لتلافي السلبيات

الإعدام لمتهم في قضية خلية داعش قنا

محافظ قنا يتفقد مركز "عزيمة" ويشارك في تخريج 100 متعافٍ من الإدمان

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري NILE بث مباشر الآن

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت والبنك الأهلي في الشوط الأول

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

شاهد، هدفي وسام أبو علي في مرمى فاركو بالدوري

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

هل الكلب طاهر أم نجس؟ خالد الجندي يحسم الجدل (فيديو)

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكلب طاهر أم نجس؟ خالد الجندي يحسم الجدل (فيديو)

دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بقرب زوال الكرب والضيق

المزيد
الجريدة الرسمية