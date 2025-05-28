الروائية ضحى عاصي تنظم صالونا ثقافيا لإبداع المرأة المصرية (صور)

نظمت الروائية والكاتبة ضحى عاصي صالونا ثقافيا بعنوان “لإبداع المرأة المصرية” بحضور عدد من كاتبات الرواية.

صالون إبداع المرأة المصرية

وكان من أبرز الحضور الكاتبة منى خليل والتي قالت إنها أحبت الكتابة منذ نعومة أظفارها مشيرة إلى أنها كانت تقرأ لإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، مؤكدة أن الكتابة أثرت فيها منذ الصغر.



وًأشارت إلى أن من أبرز كتابتها جاءت عن التاريخ الذكوري كما أنها قدمت أيضًا رواية عن الأميرة سميحة من خلال كتاب سرداب الأميرة سميحة.



يشار إلى أن ضحى عاصي نشرت عددا كبيرا من الكتب ومنها 104 القاهرة، ورواية غيوم فرنسية، ونشرت بعد ثورة 25 يناير رواية محاكمة مبارك.

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