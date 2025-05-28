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حريق يلتهم 3 منازل في قرية المراشدة بقنا

حريق قنا، فيتو
حريق قنا، فيتو

نشب حريق داخل 3 منازل، اليوم الأربعاء، في قرية المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الحريق بقنا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل 3 منازل في قرية المراشدة مركز الوقف.

تم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين وبعد الفحص نشوب حريق داخل 3 منازل بينهم منزلي شقيقين ويوجد خسائر مادية دون إصابات بشرية في قرية المراشدة مركز الوقف.

تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة  المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

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