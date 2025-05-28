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رياضة

الأولمبية تعتمد أسماء رؤساء 13 لجنة

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس أسماء رؤساء 13 لجنة تابعة للجنة الأولمبية لتضم قامات في مختلف التخصصات ضمن خطة الاعتماد داخل اللجنة على الشخصيات المرموقة صاحبة التاريخ في مجال تخصصها.

جاء تشكيل تلك اللجان داخل اللجنة الأولمبية المصرية استكمالا لاجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الممتد منذ 8 مايو الجاري لاعتماد باقي تشكيل اللجان.


جاءت أسماء رؤساء اللجان كالتالي:-

وتم اختيار اللواء دكتور مهندس حازم السيد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، رئيسًا للجنة الهندسية.

كما تم اختيار  مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية، لرئاسة لجنة تنمية الموارد.

وفي الشأن الاقتصادي، تولى  محمد بدير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني، رئاسة اللجنة الاقتصادية والمالية.

وفي الجانب الأكاديمي، تم اختيار الدكتور كمال درويش، عميدًا للأكاديمية الأولمبية ورئيسًا للجنة العلمية.

وكما تولى اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد التجديف، رئاسة لجنة القيم باللجنة.

وفي إطار دعم قضايا المرأة، تم اختيار الدكتورة الشيماء الدمرداش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة وكبير الباحثين ومديرة مشروع إحياء التراث بمكتبة الإسكندرية، رئيسة للجنة المرأة.

وفيما يتعلق بالتخطيط، تم تكليف الأستاذ خالد فتحي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة لجنة التخطيط.

بينما تولى أيضا المهندس ياسر قمر، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، رئاسة لجنة التضامن الأولمبي.

وتم اختيار أيمن علي، رئيس اتحاد الدراجات، رئيسًا للجنة الفنية

وبينما تم اختيار الدكتورة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية المصرية والدولية، رئيسة للجنة الأمان الرياضي.

وفي الشأن العلاقات، تم اختيار  عمرو مصيلحي، رئيس اتحاد كرة السلة، رئيسًا للجنة العلاقات العامة، بينما تولى الأستاذ أحمد حبش، رئيس اتحاد الشراع، رئاسة لجنة العلاقات الدولية.

وأخيرًا، تم اختيار أحمد رشدي، مدير العلاقات الحكومية لمجموعة حديد عز، رئيسًا للجنة العلاقات الحكومية باللجنة الأولمبية المصرية.

وفي نهاية اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تم الاتفاق على استمرار تمديد انعقاد تلك الجلسة لاختيار أسماء تشكيل كافة أعضاء اللجان داخل اللجنة الأولمبية بعد الاستقرار  على أسماء رؤساء اللجان.

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