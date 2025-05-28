لأول مرة في المدارس الحكومية، التعليم تتعاون مع Cambridge University Press & Assessment

وقع اليوم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في مقر جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة خطاب نوايا بين الوزارة وجامعة كامبريدج، أحد أعرق الجامعات في العالم، والتي تتمتع بخبرة متميزة في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في عدد كبير من الدول حول العالم.

استمرارا لمجهودات وزارة التربية والتعليم في إتاحة تعليم عالي الجودة لطلاب المدارس الحكومية، وفي ظل حرص الوزارة على رفع مهارات التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، لتمكن الطالب المصري من المنافسة دوليا، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل التجارب العالمية بصورة تتماشى مع متطلبات قطاع التعليم واحتياجات الطالب المصري.

التربية والتعليم تتعاون مع Cambridge University Press & Assessment لتطوير تدريس واكتساب اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين في مصر

وسيتيح خطاب النوايا الموقع بين وزارة التربية والتعليم وجامعة كامبريدج الإسهام بشكل ملموس فى بناء قدرات السادة معلمي اللغة الانجليزية، وتطوير مناهج اللغة الإنجليزية وأسلوب تدريسها بشكل سلس ومتدرج، وبما يمكن الطلاب، مع اختلاف مستوياتهم، من تعلم الأسس السليمة واكتساب اللغة الانجليزية.

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