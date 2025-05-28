تعليم قنا: تجهيز 103 لجان لاستقبال 29 ألف طالب بالتعليم الفني

أعلن هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا عن جاهزية 103 لجان امتحان تستقبل 29.500 طالب من طلاب الدبلومات الفنية اعتبارا من الغد لأداء الامتحانات النظرية عقب نهاية الامتحانات العملية اليوم، منهم 49 لجنة للتعليم الفني الصناعي تستقبل 17570 طالبا وطالبة، و23 لجنة للدبلومات الفنية التجارية جاهزة لاستقبال 6327 طالب، و16 لجنة للتعليم الفني الزراعي تستقبل 5031 طالبا، بينما لجنتان للتعليم الفني الفندقي تم تجهيزهما لاستقبال 580 طالبا وطالبة بقنا ودشنا.

أكد مدير تعليم قنا عدم السماح بدخول اللجان إلا المكلفين بالعمل بها والمسوح لهم الدخول وفق القانون، وشدد على تطبيق كافة الكتب والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات من حظر دخول الهاتف المحمول وتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية للحد من الغش، والمرور الميداني ومتابعة محيط اللجنة والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المنعقدة بالمديرية للتعامل مع أي عراقيل قد تؤثر على سير أعمال الامتحانات، وشدد أيضا على التعامل بحسم مع أي حالات غش وإخلال بأعمال الإمتحانات ومحاسبة كل من يمتنع عن القيام بدوره عند التكليف بأعمال المراقبة، منوهًا أنها واجب قومي غير مسموح بالتخاذل عن أدائه.

تدوير عمال خدمات المعاونة بين اللجان بقنا

وأضاف الصابر أن حضور وانصراف غير المنتدبين لأعمال الامتحانات يكون في أقرب مدرسة للمدرسة التابعين لها بحيث يمكن الإستعانة بهم لسد عجز الملاحظين عن طريق الندب المحلي بعد التعهد بإقرارات الموانع اللازمة، ولفت أيضًا إلى تدوير عمال خدمات المعاونة بين اللجان لكسر حاجز التساهل أو المحاباة لبعض الطلاب الممتحنين ومعاونتهم.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري عموم التعليم الفني والشئون التنفيذية والتعليم العام ومديرو عموم الإدارات التعليمية ووكلائها ومديري إدارات الإحصاء والأمن والمتابعة والعلاقات العامة والتطوير التكنولوجي ورؤساء لجان النظام والمراقبة والاستراحات بقاعة الأزمات بالمديرية من أجل التأكيد على جاهزية اللجان وفرش الإستراحات من مياه وتهوية وتوفير كافة الاحتياجات المادية والبشرية لتهيئة الطلاب الممتحنين لأداء الإمتحانات.

وذلك في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بقنا لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية التي تبدأ غدًا الخميس وكذلك امتحانات الشهادة الإعدادية التي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل وبحسب توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بتوفير التأمين والحماية والدعم اللازم لسير اعمال الامتحانات في هدوء.

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