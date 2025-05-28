الوزراء يحتفل باختيار ياسمين فؤاد أمينا تنفيذيا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

احتفل مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماعه اليوم، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باختيار الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمنصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وعبر مجلس الوزراء عن سعادته البالغة باختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لهذا المنصب الأممي الرفيع، الذي يأتي تتويجا لجهودها الكبيرة، وخبرتها الواسعة في "الدبلوماسية البيئية"، حيث تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الحوكمة البيئية، والعمل الدولي للمناخ، بالإضافة إلى تقلدها عددا من المناصب المهمة في هذا الشأن، ولاسيما فيما يخص التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى عدة مهام أخرى بارزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب مجلس الوزراء عن أطيب أمنياته للدكتورة/ ياسمين فؤاد بدوام التوفيق والسداد في منصبها الجديد.

من جانبه، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لاختيار الدكتورة/ ياسمين فؤاد لهذا المنصب، مؤكدا أنه منصب رفيع جاء بفضل خبرتها الطويلة في مجال البيئة والمناخ، لافتا إلى أن اختيارها لهذا المنصب يؤكد أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، كما يشير إلى ثقة المؤسسات والمنظمات الدولية في قدرة المرأة المصرية على تحمل مسئولية الملفات المهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.