لتعزيز تمكين الشباب، وزيرا الأوقاف والرياضة يلتقيان أعضاء "اتحاد بشبابها"

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لاستعراض مقترحات قيّمة من "اتحاد بشبابها" وبحث سبل تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين من أجل تعزيز الوعي الديني الوسطي بين الشباب، وترسيخ القيم الأخلاقية والروحية، وتوسيع دائرة التأثير لتشمل جميع فئات المجتمع، وتعزير تمكين الشباب وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وزيرا الأوقاف والشباب يلتقيان أعضاء اتحاد بشبابها



حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارتين وأعضاء "اتحاد بشبابها"، وتخلله استعراض عدد من الملفات المحورية التي تتعلق بالشباب والملتقيات والبرامج والمبادرات المقترحة للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف؛ ومن بينها مبادرات حملت أسماء "عززها"، و"بصمة في الطريق"، و"مساجدنا حياة"، و"كُتَّاب بشبابها"، و"المتحف الافتراضي الإسلامي".

الأزهري: أفكار شباب الاتحاد واعدة وسنبدأ دراستها من اليوم بتشكيل فريق من الوزارتين

وفي كلمته، رحب الدكتور أسامة الأزهري بالمقترحات والأفكار القيمة المقدمة من الاتحاد، مؤكدًا تشكيل فريق مشترك اعتبارًا من اليوم لتدارس الأفكار وبحث سبل تنفيذها أو إدماجها مع القائم منها على أرض الواقع؛ معتبرًا أن لقاء اليوم سيكون نواة لتعاون كبير بين وزارة الأوقاف والاتحاد عن طريق وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر إلى الدكتور أسامة الأزهري، شاكرًا له حفاوة استقباله المعهود، ولقاء أعضاء "اتحاد بشبابها".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تسعى بجدية والتزام إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الارتقاء بالمجتمع من كل الجوانب، وهو ما يتجسد في الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد إلى جانب مختلف الاتحادات والكيانات الشبابية التي أُشهِرَت في الآونة الأخيرة وانتشرت بكل ربوع مصر لخدمة الشباب خصوصًا والمواطنين عمومًا.

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