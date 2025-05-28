برشلونة يتخذ خطوة جديدة بشأن التعاقد مع راشفورد

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات لضم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ديكو يجتمع مع وكيل ماركوس راشفورد

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، اجتمع ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، اليوم الأربعاء، في أحد فنادق المدينة الكتالونية مع وكيل ماركوس راشفورد.

وكان راشفورد الهدف الأكبر لنادي برشلونة في الميركاتو الشتوي، إلا أن القيود المفروضة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف حالت دون إتمام الصفقة حينها.

ومع أن برشلونة يحلم الآن بضم لويس دياز من ليفربول، إلا أن صعوبة التفاوض مع الريدز تدفع الإدارة لدراسة خيارات منخفضة التكلفة.

ويُعتبر راشفورد من بين هذه الخيارات المتاحة، خاصة أنه أبدى رغبة قوية في ارتداء قميص برشلونة.

ويرى مسؤولو النادي الكتالوني أن التعاقد مع النجم الإنجليزي لا يمثل ركيزة أساسية للمشروع، بل فرصة يمكن استغلالها من خلال استعارته مع خيار شراء محتمل.

سعر صفقة راشفورد إلى برشلونة

ويفضل مانشستر يونايتد بيع راشفورد، الذي لا يدخل ضمن خطط المدرب روبن أموريم، مقابل نحو 40 مليون يورو.

ويعلم برشلونة أن اللاعب يشكل "مشكلة" بالنسبة ليونايتد، وفي حال رفضه للعروض الأخرى، فقد يضطر النادي الإنجليزي في النهاية للموافقة على رحيله بصيغة الإعارة.

وشهد الاجتماع الذي جرى اليوم الأربعاء تبادل وجهات النظر بين الطرفين والتأكيد على استعداد كل منهما للمضي قدمًا في المفاوضات.

وأبدى اللاعب استعداده للانتظار وممارسة بعض الضغوط على مانشستر يونايتد، بشرط أن تكون رغبة برشلونة جدية.

ويحتاج برشلونة بعض الوقت لتقييم هامش التحرك المالي المتاح لديه، لكن راشفورد حصل بالفعل على الضوء الأخضر من كل من ديكو والمدرب هانز فليك.

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