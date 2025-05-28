تنفيذي قوص بقنا يناقش استعدادات استقبال عيد الأضحى

تراس فراج الوحش رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، اجتماع المجلس التنفيذي للمدينة الذي عقد صباح اليوم بقاعة اجتماعات الوحدة في حضور مقرر المجلس حسين عربي سكرتير الوحدة، فضلا عن حضور القيادات التنفيذية ورؤساء المصالح الحكومية بالمدينة.

واكد رئيس المركز خلال الاجتماع ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والإدارات الخدمية بالمدينة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مقدما تهنئة لهم ولجموع المواطنين داعيا الله أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات.

ساحات عيد الأضحى المبارك

وأشار الوحش إلى أن إدارة الأوقاف انتهت من تجهيز كافة المساجد والساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن توفير خطيب لكل مسجد، وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف.

واضاف رئيس المركز إن الوحدة تفتح مجازرها لاستقبال الأضاحي طوال أيام العيد لتقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح أضحيهم مع توقيع الكشف البيطري عليها قبل الذبح، مؤكدا أنه سيتم تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد رئيس المركز فراج الوحش على أن هناك تنسيقا كاملا بين إدارات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين لشن حملات تموينية على مدار ايام العيد للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى التفتيش على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية المختلفة والمطاعم والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى تشكيل لجان للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للاطمئنان على الأسعار والتأكد من إلتزام البائعين بالأسعار المقررة، وكذلك التفتيش على المخابز لإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد فراج الوحش علي رؤساء الوحدات القروية بضرورة متابعة حالات التعديات بكافة أنواعها ميدانيا والتصدي لها بكل حزم والتعامل الفوري معها، لا سيما التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، مع تنفيذ قرارات الإزالة دون تأخير.

فتح كورنيش النيل بقوص

وذكر رئيس المركز فراج الوحش انه من المقرر فتح كورنيش النيل بالمدينة فى ساعات مبكرة خلال أيام العيد، لإعطاء الفرصة للمواطنين والأطفال للاستمتاع بمظاهر البهجة والاحتفالات، موجها بوقف إجازات العاملين بقطاع النظافة والتجميل، وتكثيف تواجدهم بمناطق تجمع المواطنين، للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والحدائق بما يوفر للمواطنين والزوار سبل الراحة والسلامة والحفاظ على المظهر الحضاري.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالوحدة تعمل على مدار الساعة، متصلة بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات القروية والإدارات الخدمية، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها خلال أيام العيد.

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