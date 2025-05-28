القومية للتأمين الاجتماعي تحصد جائزة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد عربيا

تسلم اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " جائزة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد " والتي تأتي ضمن فعاليات الدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة.

رؤية مصر 2030

ومن جانبه أعرب عوض عن سعادته بالفوز بالجائزة في أول مشاركة للهيئة مشيرًا إلي ان الفوز بالجائزة جاء تتويجًا لعمل جاد ودؤوب تقوم به الهيئة في ضوء رؤية مصر 2030 ونتيجة تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات في إدارة صناديق التقاعد واعتمادها حلول مبتكرة ومستدامة على المستوى الإقليمي بما يحقق الكفاءة والفعالية في إدارة الأموال وتقديم الخدمات التأمينية ويحافظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وأضاف أن الجائزة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل وتطوير خدمات التأمين الإجتماعي.

ملف التأمينات الإجتماعية والمعاشات

ووجه عوض الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على متابعة سيادته الحثيثة لملف التأمينات الإجتماعية والمعاشات وفي القلب منه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما تقدم بالشكر لدولة رئيس الوزراء على تقديمه كل الدعم لعمل الهيئة من خلال المتابعة الدورية وتذليل العقبات التي تواجه عمل الهيئة.

يُذكر أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت مشاركة عربية واسعة من جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر والجمهورية العراقية، والجمهورية التونسية، ودولة الكويت والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وسلطنة عمان بالإضافة إلى جهات اتحادية ومحلية من دولة الإمارات العربية.

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