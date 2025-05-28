الحكومة تتحرك لجذب استثمارات بـ100 مليار دولار في الصناعة و40 مليارًا في الصحة

كشفت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تحركات موسعة تهدف إلى جذب استثمارات كبرى في عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعة والصحة.

جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار في قطاع الصناعة

واستعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خريطة استثمارية وطنية قيد الإعداد، تستهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار في قطاع الصناعة، وذلك من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية، واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح ما بين 1 إلى 3 مليارات دولار لكل شركة، مع تقديم حوافز خاصة لتوطين صناعات جديدة، اعتمادًا على قانون الاستثمار وصندوق رد الأعباء التصديرية.

جذب استثمارات تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة

وفي قطاع الصحة، أوضح الوزير أن الخطة تتضمن جذب استثمارات تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار دولار، من خلال إطلاق مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، تستهدف إضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتغطية مختلف الخدمات الطبية.

وأكد الخطيب أن خريطة الاستثمار الجاري إعدادها ستكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، وتمتد لعشر سنوات، وتتضمن فرصًا متكاملة التراخيص والموافقات المسبقة، مع إطلاق حملة ترويجية عالمية شاملة لتسويق هذه الفرص، بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري والسفارات الأجنبية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل هذه الفرص إلى استثمارات حقيقية تدخل شرايين الاقتصاد المصري، موجهًا الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لإعداد ملفات قطاعية متكاملة، تشمل كافة الموافقات والتراخيص، وتكون جاهزة للترويج والتنفيذ الفوري.

الخريطة الاستثمارية تضم حاليًا أكثر من 1000 فرصة استثمارية

كما أشار التقرير المقدم من وزارة الاستثمار إلى أن الخريطة الاستثمارية تضم حاليًا أكثر من 1000 فرصة استثمارية، تقدمها 64 جهة ولاية حكومية، بالإضافة إلى 73 فرصة استثمارية مقدمة من القطاع الخاص، مع خطط لتطوير الخريطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وربطها إلكترونيًا بجهات الولاية المختلفة، بما يضمن تحديث الفرص وتيسير الوصول إليها.

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