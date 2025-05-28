الأربعاء 28 مايو 2025
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سياسة

حالات الجمع بين أكثر من معاش وفقا للقانون

اصجاب المعاشات،فيتو
اصجاب المعاشات،فيتو

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين معاشين، وأكثر من معاش والاستثناءات المنصوص عليها. 
 

ويستعد أصحاب المعاشات لصرف معاش شهر يونيو 2025، حيث تبدأ عملية الصرف من جميع المنافذ وماكينات الصراف الآلي صباح يوم الأحد الموافق 1 يونيو لجميع المستحقين.

 

حالات الجمع بين أكثر من معاش


وتضمنت حالات الجمع بين أكثر معاش جمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، على أن يكمل المستحق للمعاش إلى هذا المقدار.

كما يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

وكذلك تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ويجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

كما يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، وكذلك يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

استثناءات الجمع بين اكثر من معاش 

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.

وهذه الاستثناءات هي:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

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