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توقيع بروتوكول تعاون بين القومية لسلامة الغذاء وصندوق تحيا مصر

بروتكول تعاون بين
بروتكول تعاون بين سلامة الغذاء وتحيا مصر
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وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون مشترك مع صندوق تحيا مصر، بهدف توحيد الجهود في دعم المشروعات والمبادرات التي تُسهم في توفير غذاء آمن وصحي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

توقيع بروتوكول تعاون بين سلامة الغذاء وتحيا مصر

وشهدت مراسم التوقيع كل من الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتامر عبد الفتاح – المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى جانب عدد من قيادات ومسئولي الجهتين.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجالات الرقابة الغذائية، والدعم الفني، والتدريب، وتنفيذ حملات توعية موسعة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء، بالإضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والغذاء في المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، صرّح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: “إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها صندوق تحيا مصر، من أجل تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر، إن تعاوننا اليوم يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك في مجالات الرقابة والدعم الفني والتوعية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن المصري وجودة الغذاء المتداول في الأسواق. نؤمن أن هذا البروتوكول سيمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال العمل على تحسين جودة الغذاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.”

ومن جانبه أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، "أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الصندوق الشاملة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال ضمان وصولهم إلى غذاء آمن وصحي. يأتي هذا التعاون ضمن سلسلة المبادرات النوعية التي يقودها الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات ولضمان تحقيق بيئة غذائية أكثر أمانًا واستقرارًا للمواطن المصري، بما يتماشى مع الدور الريادي للصندوق في دعم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة."،وبالنظر للدور القومي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ بنود البروتوكول اعتبارًا من تاريخ توقيعه، وفقا لمراحل عمل واضحة وآليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

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الهيئة القومية لسلامة الغذاء صندوق تحيا مصر الدكتور طارق الهوبي تامر عبد الفتاح

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