الصحة العالمية توجه نصائح للحجاج للحماية من لدغات البعوض خلال موسم 2025

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج للحماية من لدغات البعوض خلال موسم الحج 2025.

الحماية من لدغات البعوض

وقالت وزارة الصحة: إن لدغات البعوض يمكن أن تنقل أمراضًا مثل فيروس زيكا وحمى الضنك.

ونصحت باتباع الآتي للحماية من لدغات البعوض أثناء الحج، من خلال:

١-ارتدِ ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة تغطي معظم الجسم

٢-الحرص على بقاء الأبواب والنوافذ مغلقة أو استخدام الستائر

٣-استخدم مادة طاردة للحشرات على الجلد أو الملابس - ابحث عن منتجات تحتوي على مادة ثُنائيّ إيثيل طُولْواميد (DEET)، ومنفر الحشرات (IR3535)، ومادة الإيكاريدين واتبع التعليمات الموجودة على ملصق المادة الطاردة للحشرات بعناية.

نصائح للوقاية من الجفاف والإجهاد الحراري

أوصت منظمة الصحة العالمية باتباع هذه النصائح منها:

١- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء أداء الشعائر وابحث عن الظل كلما أمكن.

٢- اشرب الماء بانتظام، حتى لو كنت لا تشعر بالعطش.

٣- احرص على زيادة استهلاك السوائل في الطقس الحار أو عند النشاط البدني.

علامات الجفاف

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور علامات الجفاف منها:

١- العطش الشديد

٢- جفاف الفم والجلد

٣- البول الداكن

٤– الدوخة أو التعب

وأوصت منظمة الصحة العالمية باتباع هذه التعليمات في حالة ظهور أعراض الجفاف منها:

١-استرح في مكان بارد

٢- اشرب الماء

٣- اطلب المساعدة الطبية إذا استمرت الأعراض

أدوية تفاقم الجفاف

ونصحت باللجوء إلى الطبيب بشأن التعديلات المحتملة إذا تناولت أدوية يمكن أن تفاقم الجفاف، مثل مدرات البول أو تتداخل مع قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة للتبادل الحراري.

فيما وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح بشأن موسم الحج للحماية من التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عن طريق الطعام والماء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه للحد من خطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والمياه في موسم الحج، يجب اتباع هذه النصائح:

١- اغسل يديك قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام المراحيض، وبعد لمس الحيوانات.

٢- اغسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل تناولها.

٣- احرص على طهي الطعام جيدًا واحفظه في درجات حرارة مأمونة.

٤- احفظ الطعام بطريقة صحيحة.

٥- تجنب الحليب غير المبستر والمنتجات الحيوانية غير المطهوة جيدًا.

الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اتباع هذه الإرشادات يساعد على الوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه، والحفاظ على صحة الحاج طوال فترة الحج.

كما وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج في موسم الحج 2025، من أجل اتخاذ التدابير الوقائية البسيطة للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والحفاظ على صحة الحجاج.

حماية الحجاج من الأمراض التنفسية في موسم الحج

أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذه التدابير تتضمن:

١- اغسل يديك بالصابون أو استخدم مطهر اليدين بانتظام.

٢-ارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة للحد من انتشار الجراثيم.

٣-استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، وتخلص منها بشكل صحيح.

٤- تجنب المشاركة في استعمال الأدوات الشخصية مثل الأكواب أو الأواني.

٥- البعد بمسافة مناسبة عن أي شخص يبدو عليه المرض.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اتباع هذه الخطوات يساعد على منع انتشار الأمراض التنفسية أثناء الحج.

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