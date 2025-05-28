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ثقافة وفنون

وفاة الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة عن 77 عاما

الفنانة المغربية
الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة، فيتو

رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة، وذلك عن عمر يناهز 77 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المتنوعة، إذ توفيت في منزلها في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

مسيرة الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة 

بدأت الفنانة نعيمة بوحمالة مسيرتها الفنية بالمسرح قبل أن تتجه إلى السينما والتليفزيون، وقدمت عددا من الأعمال المميزة والناجحة، منها: الملائكة لا تحلق فوق الدارالبيضاء، هنا طاح الريال، مروكي في باريس، هاينة، مداولة، حديدان، أولاد الناس.
 

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