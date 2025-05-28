القبض على فرد أمن إداري بتهمة التحرش بطالبة داخل مستشفى بمصر القديمة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على فرد أمن إداري لقيامه بالتحرش بطالبة أثناء دخولها أحد المستشفيات بمنطقة مصر القديمة.
فرد أمن يتحرش بطالبة في مصر القديمة
تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (طالبة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (فرد أمن إداري "بأحد المستشفيات") لقيامه بالتحرش بها أثناء دخولها المستشفى بصحبة زملائها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو فب حقه.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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